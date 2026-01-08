Sciclitano 48enne in prova ai servizi sociali, arrestato dopo violazioni. Ha numerosi precedenti

Scicli – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno arrestato un 48enne sciclitano, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

I fatti per i quali l’uomo stava scontando la pena in regime alternativo alla detenzione risalgono al periodo compreso fra il 2015 e il 2017, arco temporale nel quale è stato ritenuto responsabile di aver commesso i reati di violenza privata, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata.

Per tali motivi, è stato condannato a 4 anni di reclusione dalla Corte di Appello di Catania.

Nonostante le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza, l’uomo, però, nel recente periodo, si è reso protagonista di numerose violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, il 48enne ha più volte ignorato gli obblighi di permanenza presso l’abitazione in orario notturno, accompagnandosi a soggetti pregiudicati ed offrendogli anche ospitalità in alcune occasioni.

Di conseguenza, il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ripristinando la misura restrittiva della reclusione in carcere.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa ove espierà la pena precedentemente inflitta.

