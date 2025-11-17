Scienziate di clausura. Le monache speziali tra saperi, erbe e cura, un convegno

Ispica – Nel silenzio dei conventi e dei chiostri, lontano dai centri ufficiali del sapere, molte donne seppero coltivare un sapere scientifico e pratico di straordinaria ricchezza. La mostra Scienziate di clausura. Le monache speziali tra saperi, erbe e cura invita a riscoprire le figure di religiose che, tra Medioevo ed Età moderna, si distinsero per competenze in campo medico, farmaceutico e naturalistico.

Attraverso manoscritti, erbari, ricette, strumenti di laboratorio e documenti d’archivio, l’esposizione racconta la storia di donne che, pur operando entro i limiti imposti dalla clausura, seppero trasformare i monasteri in luoghi di studio, di sperimentazione e di trasmissione del sapere.

Un percorso che intreccia storia, scienza e cultura, restituendo visibilità a un patrimonio di conoscenze femminili troppo a lungo dimenticato.

Dove: Museo di Ispica, Parco Forza

Quando: dal 25 novembre al 30 Marzo, 9:00-13:00

Inaugurazione: 24 novembre 17:30 presso Incavó , Cava Ispica Sud, SP 47 via Barriera

Un viaggio tra manoscritti, strumenti, ricette e testimonianze per riscoprire un capitolo dimenticato della storia della scienza al femminile. Una mostra per chi crede che la conoscenza non abbia confini nemmeno quelli di un convento.

