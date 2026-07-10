Scippo a Vittoria, fermati un uomo e una donna

Vittoria – Un uomo e una donna sono stati fermati dagli agenti del Commissariato cittadino perché ritenuti coinvolti in un furto con strappo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Bixio. Secondo alcuni testimoni, l’uomo era alla guida di un’auto dalla quale la presunta complice sarebbe scesa per mettere a segno il colpo. Allertata tempestivamente, la polizia ha individuato la coppia, che è stata bloccata e condotta negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. Da quanto trapela, entrambi risulterebbero già noti alle forze dell’ordine.

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