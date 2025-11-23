Scivolone del ministro Nello Musumeci: vuole ricordare il sisma, ma sbaglia foto

Scivolone del ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Il politico catanese voleva ricordare sui social il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, ma ha pubblicato la foto del sisma di Amatrice. “Il terremoto dell’Irpinia devastò Campania e Basilicata, lasciando ferite profonde e insegnamenti indelebili. Da quella tragedia nacque la Protezione civile, simbolo di solidarietà e organizzazione». «A 45 anni da quella tragedia, le recenti scosse nell’area di Avellino ci ricordano quanto la prevenzione strutturale sia fondamentale”. Peccato che la foto sia chella del terremoto che nel 2016 ha provocato più di 300 morti nel comune laziale.

L’errore ha fatto rapidamente il giro dei social. Finché non sono arrivate le scuse di Socialcom, l’agenzia che si occupa della comunicazione di Musumeci: “Ci assumiamo pienamente la responsabilità dell’accaduto”.

