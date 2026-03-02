Condividi "Scoglitti, 16enne a bordo di minicar aveva in auto tirapugni e passamontagna" sui social

Vittoria – I militari della Stazione Carabinieri di Scoglitti, durante l’attenta attività di controllo attuata nel territorio della frazione marinara, la mattina del 27 u.s., hanno sorpreso un 16enne vittoriese, T. T., mentre si aggirava per le vie cittadine, alla guida della propria minicar, all’interno della quale aveva occultato un tirapugni metallico, un martelletto frangi-vetro e tre passamontagna, portati al seguito senza saper fornire un giustificato motivo e, pertanto sottoposti a sequestro.

Tenuto conto di quanto accertato da verificare in sede giurisdizionale e fatta salva la presunzione d’innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, il 16nne veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”.

© Riproduzione riservata