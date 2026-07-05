Scoglitti, ubriaco infastidiva i passanti, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma da taglio

Vittoria – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti nella contrada Macconi di Acate dove era stata segnalata la presenza di una persona che, presumibilmente in preda ai fumi dell’alcol, disturbava e infastidiva i passanti, impedendo il normale transito di pedoni e automezzi, gettando bottiglie di vetro a bordo strada.

La pattuglia giunta sul posto, individuava la persona in questione, con in mano una bottiglia di vino. L’individuo, alla vista dei militari, si dava alla fuga a piedi e veniva inseguito e bloccato anche con l’ausilio di altra pattuglia della Stazione Carabinieri di Acate, nel frattempo fatta intervenire sul posto.

Veniva identificato in B.A. 41enne di origini marocchine, continuava a creare difficoltà, ponendo in essere una condotta attiva volta ad eludere il controllo da parte dei militari ed attuando diversi tentativi di fuga. Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di una cesoia da potatura della lunghezza complessiva di 18 cm., che gli veniva sequestrata.

Condotto in caserma e ultimate le formalità di rito, il cittadino marocchino veniva dichiarato in arresto per resistenza a P.U. e possesso di oggetti atti all’offesa e veniva associato, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, presso la Casa Circondariale Iblea.

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