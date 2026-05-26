Scoglitti, arrestato un condannato in via definitiva

Vittoria -I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno arrestato H.B., 36enne tunisino, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile di diverse violazioni in materia doganale commesse a Palermo.

Nel primo pomeriggio di sabato i Carabinieri, durante un servizio effettuato subito fuori dall’abitato, sulla SP19, hanno riconosciuto a bordo di uno scooter l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e da alcuni mesi colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e gli hanno intimato di fermarsi.

Il tunisino ha prima rallentato per poi improvvisamente accelerare, dandosi alla fuga in direzione del centro abitato. La pattuglia lo ha inseguito fino in via Palermo, dove egli ha lasciato cadere a terra il mezzo e ha provato a scappare a piedi. La corsa è proseguita a piedi e non molto distante l’uomo è stato bloccato dai Carabinieri mentre cercava di nascondersi tra due vetture parcheggiate.

I fatti per i quali il tunisino è stato colpito dal provvedimento sono diversi episodi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, per i quali è stato condannato con sentenza del Tribunale di Palermo, divenuta definitiva, ad una pena detentiva di un anno e 4 mesi di reclusione e di 35mila Euro di multa.

Il trentaseienne, nel corso delle procedure di identificazione e notifica del provvedimento, è stato anche sanzionato per aver guidato senza aver mai conseguito la patente, mente il ciclomotore, privo di copertura assicurativa e revisione è stato sottoposto a sequestro. Subito dopo è stato tradotto dai Carabinieri di Scoglitti presso la Casa Circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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