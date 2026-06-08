Scoglitti, cade con il monopattino, trasferito in elisoccorso a Catania

Vittoria – Un ragazzino è stato trasferito oggi con elicottero medicalizzato al reparto di neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania in seguito a un trauma cranico riportato venerdì scorso.

Il minore è caduto dal monopattino battendo violentemente la testa a terra. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata causata da una buca stradale. Ma le motivazioni dell’episodio non sono state ancora ufficialmente accertate.

Oggi, come detto, è scattato il trasferimento d’urgenza. L’elisoccorso ha utilizzato un’area della zona industriale di Scoglitti come punto di atterraggio e decollo di emergenza. Sul posto sono state attivate le misure di sicurezza per l’operazione aerea.

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