Non si è fermato a prestare soccorso a un'automobilista che aveva tamponato.

Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno denunciato per lesioni personali colpose e fuga a seguito di sinistro stradale un 49enne vittoriese. Dopo aver causato un sinistro stradale sulla Strada Provinciale 31, impattando un’utilitaria guidata da un giovane, l’uomo non si era fermato a prestare soccorso, pertanto i militari dell’Arma, dopo aver acquisito il certificato di prognosi della vittima dell’incidente, hanno proceduto al deferimento.

© Riproduzione riservata