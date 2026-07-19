Scoglitti, un denunciato per spaccio

Un denunciato per possesso di coltello di genere vietato.
di Redazione
Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, nel corso di predisposti servizi nell’arco serale, nel corso del fine settimana, sottoponevano a controllo K.M. 38enne tunisino, che si aggirava con fare sospetto nella frazione marinara. All’esito della perquisizione personale, l’uomo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish pronta per essere ceduta a terzi. La sostanza del peso complessivo di 10 grammi veniva sequestrata ed il trasgressore denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.
Sempre la stessa pattuglia poche ore dopo, in quella piazza San Francesco, controllava il 24enne R.M., che alla richiesta dei documenti da parte dei militari, mostrava segni di nervosismo e, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a scatto di 15 cm del genere vietato. Anche in questo caso, l’arma bianca veniva sequestrata e il giovane deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica iblea.
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