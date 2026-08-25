Scoglitti in onda su Rai 1, il 28 agosto su Camper Osteria Italia

Vittoria – Scoglitti sarà protagonista della programmazione estiva di Rai 1. Andrà infatti in onda giovedì 28 agosto, all’interno della trasmissione “Camper – Osteria Italia”, condotta da Peppone Calabrese, il reportage realizzato nei giorni scorsi nella frazione marinara.

Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12, accompagna i telespettatori alla scoperta dei borghi, delle spiagge e delle località più suggestive d’Italia, valorizzando le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del territorio nazionale.

A raccontare Scoglitti è stata l’inviata Elisa Silvestrin, che ha realizzato un itinerario tra il mare, il borgo e le bellezze della costa, offrendo ai telespettatori un viaggio alla scoperta delle peculiarità della località balneare.

Nel corso delle riprese, la conduttrice si è anche cimentata in due discipline sportive tipiche dell’estate: la palla tamburello da spiaggia e il beach tennis, vivendo in prima persona l’atmosfera e le tradizioni che animano il litorale di Scoglitti.

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