Scoglitti, sul lido un ordigno della Seconda guerra mondiale spiaggiato dopo il ciclone

Vittoria – È stato rinvenuto un ordigno esplosivo lungo circa 45 centimetri, con ogni probabilità risalente alla Seconda guerra mondiale, sulla spiaggia della Riviera Lanterna, all’altezza di via Monte Pellegrino. A notarlo è stata una persona che passeggiava sul litorale. L’oggetto potrebbe essere stato trasportato a riva dal mare in seguito al ciclone Harry. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Locamare Scoglitti, guidati dal comandante La Barbera, insieme al personale della Protezione civile locale e alla polizia municipale. Sarà compito degli artificieri valutare la situazione e stabilire le modalità di intervento.

© Riproduzione riservata