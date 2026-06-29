Scoglitti, scontro auto-ciclista

Vittoria – A Scoglitti, frazione rivierasca di Vittoria, si è verificato l’ennesimo incidente che coinvolge un ciclista. A farne le spese è stato un tesserato Federciclismo con il Gruppo Ciclistico Amatori Mineo, rimasto ferito dopo essere stato urtato da un veicolo lungo una delle arterie della borgata marinara.

L’impatto, avvenuto in una zona molto frequentata da residenti e cicloturisti, ha provocato a Piero Castagna una frattura, fortunatamente non grave. Le sue condizioni non destano preoccupazione e il Comitato Provinciale Federciclismo Catania ha inviato un messaggio di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’atleta.

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