È avvenuto intorno alle 17.30: un ferito grave trasportato in ospedale.
di Redazione
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Vittoria – Scontro stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la circonvallazione di Scoglitti, nella zona di Kamarina, dove si è verificato un frontale tra un’auto e un trattore agricolo.
Il bilancio dell’impatto è di una persona rimasta gravemente ferita, soccorsa sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportata in ambulanza in ospedale.
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