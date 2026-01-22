Scoglitti, spiaggiata carcassa di bovino: forse abbandonato da una “nave stalla”

Vittoria – La scoperta nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, lungo il litorale di Scoglitti. Sulla battigia della spiaggia, in contrada Sabbie d’Oro, è stata rinvenuta la carcassa di un bovino di razza albanese in avanzato stato di decomposizione.

L’ipotesi è quella di un abbandono in mare.

L’animale potrebbe essere morto durante il trasporto su una delle tante “navi stalla” che solcano abitualmente il Canale di Sicilia. È probabile che la carcassa sia stata abbandonata in mare aperto da un’imbarcazione in transito e che le correnti dei giorni scorsi l’abbiano poi trascinata fino a riva.

La situazione rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica, data la forte putrefazione del corpo dell’animale. Sul posto è atteso l’intervento dell’autorità sanitaria.

