Scoglitti, sub recuperano oggetto ma non si accorgono che è una granata inesplosa

Vittoria – Avrebbe potuto avere conseguenze gravi il ritrovamento di un ordigno da parte di alcuni sub, nei fondali di costa Fenicia a Scoglitti. I sub, infatti, hanno scambiato la granata per un pezzo di metallo, l’hanno recuperata e portata sulla spiaggia. Quando hanno capito di cosa si trattava, hanno avvertito i carabinieri, che a loro volta, hanno immediatamente interessato gli artificieri per disinnescarla.

© Riproduzione riservata