Scoglitti: trovato cadavere di un senzatetto

Vittoria – Un cadavere è stato rinvenuto oggi a Scoglitti, in via Generale Salvatore Pelligra, in circostanze ancora da chiarire. La vittima è un uomo senza fissa dimora, di nazionalità rumena.

.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per fare luce sulle cause del decesso. Le autorità competenti sono al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e accertare se la morte sia stata causata da un malore o da altre circostanze.

La zona è stata circoscritta per permettere i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata