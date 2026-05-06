Scontro a Catania: Angela Cori muore in moto a 48 anni, grave il marito

Catania – Una donna è morta a Catania per lo scontro tra una macchina e uno scooter ieri sera in via Forcile, strada in cui si trovava l’hub vaccinale ai tempi della pandemia. Angela Cori, 48 anni fra qualche giorno, era la passeggera della moto che è entrata in collisione con una Audi 80; alla guida c’era il marito, che è rimasto ferito gravemente. Inutili i tentativi di soccorso alla donna, che lavorava in un’agenzia immobiliare. Da stabilire la dinamica dell’incidente.

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