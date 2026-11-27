Francofonte, Siracusa -Incidente mortale sulla strada statale 194 “Ragusana”, all’altezza del chilometro 20,450, nel territorio di Francofonte. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

Chiuso il tratto stradale interessato dall’incidente, per i veicoli provenienti da Ragusa è stata istituita una deviazione al bivio del chilometro 23, mentre per quelli provenienti da Catania la deviazione è prevista in corrispondenza della rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

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