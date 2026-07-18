Scontro auto-moto a Comiso, centauro 15enne in elisoccorso a Catania

Ha riportato gravi lesioni e un trauma cranico.

Comiso – Questa sera, lungo la Statale 115 tra Vittoria e Comiso, un incidente fra un’auto e una moto ha provocato un ferito grave. Un ragazzo di 15 anni si trova in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo l’impatto violentissimo.

Il giovane stava percorrendo via Brasile in sella al suo scooter, pronto a immettersi sulla statale, quando si è scontrato con un’auto proveniente da Comiso, guidata da un 35enne di Vittoria. Nonostante il casco, il ragazzo è stato sbalzato via, finendo contro il muro di recinzione di un albergo poco distante.

I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti, trovandosi davanti una scena drammatica. Dopo le prime cure, è stato chiaro che serviva un intervento immediato: l’elisoccorso ha solcato il cielo di Comiso per trasportarlo al Cannizzaro, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita.

Ha riportato gravi lesioni e un trauma cranico.

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