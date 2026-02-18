Scontro auto-moto sulla Vittoria-Scoglitti, 2 feriti: grave una donna

Feriti gli occupanti della moto, sono due stranieri

Vittoria – Grave sinistro stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17,30, lungo la ex Sp 17 nel tratto compreso tra Vittoria e Scoglitti.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Lancia Ypsilon e un ciclomotore Benelli 125 sul quale viaggiava una coppia di coniugi di nazionalità straniera. La dinamica è al momento oggetto di accertamenti da parte della Polizia locale di Vittoria.

In base a una prima ricostruzione, il ciclomotore avrebbe proceduto a zig zag poco prima dell’impatto, per poi rientrare bruscamente nella propria corsia. L’autovettura, a sua volta, avrebbe tentato una manovra per evitare il mezzo a due ruote.

Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che il sole, particolarmente basso sull’orizzonte a quell’ora, possa avere ridotto la visibilità.

I due occupanti del ciclomotore indossavano regolarmente il casco protettivo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: la donna è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Ragusa, mentre il marito è stato accompagnato al pronto soccorso di Vittoria, dove si trova attualmente in osservazione.

