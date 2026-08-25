Scontro auto-scooter a Rosolini, centauro trasferito in elisoccorso a Catania, la bambina con lui all’ospedale di Avola

Rosolini – Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle ore 16, in via Paolo Orsi a Rosolini, all’altezza della stazione di rifornimento Shell. A scontrarsi una Citroen C1 e uno scooter. La Citroen con tre persone a bordo stava uscendo dal distributore quando si è scontrata con il mezzo a due ruote, su cui viaggiavano un uomo e una bambina, pare padre e figlia.

Il centauro ha riportato una frattura scomposta ad una gamba. Data la gravità della lesione, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Nello scontro è rimasta ferita anche la bambina che è stata portata in ospedale, al Di Maria di Avola.

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