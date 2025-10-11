Scontro auto-scooter a Rosolini: ferito 16enne di Ispica

Rosolini – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 18, in via Paolo Orsi a Rosolini. Coinvolti nello scontro una BMW e uno scooter condotto da un giovane di 16 anni di Ispica.

L’automobile, imboccando un tratto in divieto di accesso, è uscita dallo spiazzale della stazione ferroviaria. Da qui l’impatto con lo scooter, che procedeva da Ispica verso Rosolini in via Paolo Orsi.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, sbalzato violentemente a terra. Ha riportato una frattura alla gamba. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Ispica, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il ragazzo all’ Ospedale “Di Maria” di Avola. Le sue condizioni non sono gravi. Il giovane indossava il casco.

