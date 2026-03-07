Scontro camion-suv, muore Vincenzo Vigna

Canicattì, Agrigento – Nella notte, lungo la strada statale 122, nella zona nord di Canicattì, un violento impatto tra una Fiat Punto e un Suv con rimorchio per il trasporto di cavalli è costato la vita a Vincenzo Vigna, 76 anni, originario di Mussomeli e da tempo residente in città. L’uomo è morto sul colpo.

A bordo della Punto viaggiava anche il figlio, rimasto gravemente ferito. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove i medici stanno tentando di stabilizzarne le condizioni. Un altro ferito, identificato come D. L. S., è stato invece trasferito in codice rosso al Sant’Elia di Caltanissetta: il quadro clinico è definito “molto delicato”.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante. La dinamica resta ancora da chiarire: la polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire le responsabilità e capire cosa abbia provocato lo scontro.

Invece si aggrava il bilancio di un altro drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla statale 410, tra Naro e Camastra. Dopo giorni di agonia è morto al Villa Sofia di Palermo Tili Pilinci, 39 anni, di origini albanesi e residente a Naro. Era stato inizialmente ricoverato a Canicattì, poi trasferito nel capoluogo per la gravità delle ferite.

Nel medesimo incidente aveva perso la vita sul colpo Flori Topalli, 24 anni, anche lui albanese, che viaggiava nella stessa auto. Il loro veicolo si era scontrato con un camion. Oltre alle due vittime, si erano registrati altri quattro feriti.

