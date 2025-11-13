Scontro con camion, muore 40enne in sella a uno scooter, Stefano Bruccoleri

Ribera, Agrigento – Un incidente mortale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 115, in località Giardinallo, nei pressi del bivio Seccagrande di Ribera. A scontrarsi uno scooter e un camion. A perdere la vita è un quarantenne, Stefano Bruccoleri, alla guida del mezzo a due ruote. Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che si stanno occupando dei rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

