Scontro con un’auto, muore a 17 anni Rebecca Galli, in sella a uno scooter

Messina – È morta stamattina al Policlinico di Messina Rebecca Galli, la 17enne rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La ragazza era a bordo di uno scooter guidato da un 16enne. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo ha invaso la corsia opposta, finendo contro una Volkswagen Taigo che procedeva in senso contrario.

L’impatto è stato molto violento. La 17enne è stata sbalzata dallo scooter e ha riportato ferite gravissime. Soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico e ricoverata in Rianimazione. Durante la notte le sue condizioni sono rimaste disperate, stamattina il decesso. La giovane frequentava il quarto anno al liceo Archimede, indirizzo linguistico.

Ferito anche il 16enne alla guida dello scooter, che ha riportato una frattura e diverse contusioni. Illeso, invece, il conducente dell’auto, trasportato comunque in ospedale sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli uomini della sezione Infortunistica, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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