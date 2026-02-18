Scontro fatale per un motociclista a Belpasso: c’è anche un ferito grave

I due centauri si sarebbero scontrati con un'auto

Belpasso, Catania – È di un morto e un ferito grave il bilancio di uno scontro tra un’auto e una moto, avvenuto nella frazione di Giaconia, in territorio di Belpasso, alla periferia di Paternò, nel Catanese.

Ancora poco chiare le cause dello scontro, che purtroppo si è rivelato mortale per uno dei due motociclisti; dalle prime notizie sembra che si tratti di un 24enne di Catania.

Dopo la chiamata al 112, l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma nonostante i vari tentativi non c’è stato nulla da fare per uno dei due centauri; grave l’altro, immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Paternò, per effettuare i rilievi e capire la dinamica dell’incidente.

