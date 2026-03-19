Scontro fra auto sulla Buccheri-Francofonte, muore Fabrizio Scatà, sindacalista

Lentini, Siracusa – Un grave scontro stradale si è verificato ieri sera sulla strada provinciale Buccheri-Francofonte, in territorio di Lentini. Il bilancio è di un morto e un ferito. A perdere la vita è stato Fabrizio Scatà, 60 anni, di Buccheri, che viaggiava a bordo della sua Mercedes in direzione Lentini. La sua auto si è scontrata violentemente con una Volvo condotta da A.G., 58 anni, originario di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati, che stava percorrendo la carreggiata in senso opposto, verso Buccheri.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, che hanno dovuto estrarre il sessantenne dalle lamiere della vettura. Entrambi i conducenti sono stati poi affidati ai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Le condizioni di Scatà sono apparse subito gravissime. Nella notte, nonostante i soccorsi, il suo cuore ha cessato di battere. Il conducente della Volvo, ha riportato fratture multiple. Sull’incidente indagano i carabinieri della stazione di Lentini che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato al tragico impatto.

Il cordoglio della Cisl

Fai-Cisl in lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Scatà, componente della segreteria nazionale dal 2008 al 2014.

“Per tutta la Federazione è una giornata di profonda tristezza, perdiamo un collega che ha svolto ruoli importanti con passione e riconosciuta competenza”, scrive sui social il reggente nazionale Antonio Castellucci, che aggiunge: “In questo momento di dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Nato a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 25 aprile 1965, la lunga esperienza di Scatà nel sindacato è maturata dal 1987 al 1993 come Segretario comunale della Cisl locale, poi dal 1993 in qualità di Segretario territoriale dell’allora Fisba-Cisl; dal 2001 ha ricoperto la carica di Segretario regionale della Fai-Cisl Sicilia per poi essere eletto nella segreteria nazionale nel 2008.

Oltre ai vari incarichi ricoperti fino al 2008 a livello provinciale e regionale in diverse commissioni dei settori agricolo, forestale e della pesca, Scatà a livello nazionale ha svolto anche il ruolo di Vicepresidente dell’Enpaia, mentre attualmente ricopriva l’incarico di Vicepresidente del Filcoop sanitario, fondo integrativo dei lavoratori delle cooperative e consorzi agricoli, dei consorzi agrari e del settore forestale.

Al cordoglio della Fai-Cisl nazionale si uniscono tutte le strutture regionali e territoriali, la Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche e l’associazione cislina dei liberi produttori agricoli Terra Viva.

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