27/12/2025 09:19

Scontro fra due auto lungo la strada Malavita a Ragusa, muore un 19enne, D.F.

In prossimità dell'ospedale

di Redazione

Ragusa – Scontro fra due auto stamani alle 4.15 in prossimità dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Una Lancia Y e un’Alfa Mito sono entrate in collisione sulla s.p. 60 al km 1.8, strada meglio conosciuta come Malavita.

Il conducente della Mito, un 22enne, è stato estratto estratto dalle lamiere dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto, che ha constatato invece il decesso del  conducente dalla Lancia. Si tratta di un 19enne, D.F. le sue iniziali.

Sul posto anche la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi. Stanotte pioveva a Ragusa.

