Scontro fra due auto alla Playa, un morto a Catania

Catania – Incidente mortale in viale Kennedy, nella zona della Playa, a Catania. Coinvolte due auto all’altezza dell’hotel Le Dune. A perdere la vita, secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale del capoluogo etneo, il conducente di una delle due vetture una volta giunto in ospedale, dove è stato condotto dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica.

© Riproduzione riservata