Scontro fra moto: morti Vincenzo Castorina e un sushiman dello Sri Lanka

L’impatto contro una vetrina e un palo dopo lo scontro: così sono morti i due giovani.

Catania – È di due vittime il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto due notti fa a Catania, all’incrocio tra via Umberto e via Musumeci. A perdere la vita nello scontro sono stati Vincenzo Castorina, catanese di 21 anni, e H.L.K.P., un 23enne originario dello Sri Lanka. I due giovani viaggiavano a bordo di una moto e di uno scooter quando si sono scontrati violentemente, probabilmente a causa dell’elevata velocità.

L’impatto ha scaraventato i conducenti a diversi metri di distanza: uno di loro ha sfondato la vetrina di un negozio dopo la caduta, mentre l’altro ha impattato fatalmente contro un palo della segnaletica stradale. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, i tentativi di rianimazione sono purtroppo risultati vani. La Procura di Catania ha già disposto la restituzione delle salme ai familiari, mentre i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.

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