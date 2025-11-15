Scontro fra una Mini Cooper e una Punto, muore Giuseppe Coirazza, 39 anni, padre di due figli

Ribera, Agrigento – Ennesimo dramma sulle strade della provincia di Agrigento. Un trentanovenne originario di Siculiana ma residente a Montallegro – Giuseppe Coirazza – è morto in un terribile incidente avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper e una Fiat Punto. La vittima era un commerciante ambulante che operava nei mercatini rionali. Lascia due figli.

Le condizioni del 39enne sono apparse fin da subito gravissime e l’uomo, trasferito all’ospedale di Ribera, è deceduto poco dopo a causa dei traumi. Il conducente dell’altra auto si trova ricoverato all’ospedale di Sciacca dopo essere stato estratto dalle lamiere. È ferito ma non dovrebbe essere in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

