Scontro frontale a Monza, muore Carola Battaglia, 18 anni, originaria di Vittoria

Roncello, Monza – La corsa in ospedale, purtroppo inutile, dopo lo schianto frontale avvenuto di notte tra due veicoli, un’Audi, e una Fiat 500 con una diciottenne al volante, accompagnata da un amico di 16. La giovane, Carola Battaglia, classe 2007, siciliana di Vittoria, non ce la fa: sono i medici dell’ospedale di Vimercate a constatare il suo decesso, mentre il sedicenne che si trovava con lei viene portato in condizioni estremamente gravi al Niguarda, dove, secondo le ultime informazioni, avrebbe dato timidi segni di ripresa, pur restando la prognosi rigorosamente riservata.

Ma nella ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a cavallo tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre nel comune di Roncello, in via Aldo Moro, alla periferia orientale della provincia di Monza, si pone un ulteriore elemento al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vimercate: a bordo dell’Audi c’erano due stranieri, uno dei quali è fuggito, mentre, l’altro 40enne è rimasto ferito ed è di nazionalità romena.

Pare che oltre a un 40enne rimasto anch’egli gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, ci fosse un’altra persona che si è allontanata dalla vettura. Elemento che sarebbe stato riferito ai militari da alcuni testimoni, che però non sarebbero stati in grado di dire se si trattasse del conducente o di un passeggero dell’Audi. Dopo l’incidente, sul posto, oltre alle ambulanze e agli eqquipaggi dei vigili del fuoco, sono arrivati molti giovani, amici dei due ragazzi a bordo della Fiat. Carola Battaglia era originaria di Vittoria, nel ragusano, ma abitava a Busnago, comune vicino a quello in cui si è verificato lo schianto che le è costato la vita.