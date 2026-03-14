Scontro frontale a Sampieri: due feriti, uno trasferito in elisoccorso a Catania

Scicli – Un violento scontro stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 marzo in contrada Scalonazzo a Sampieri, di fronte alla stazione ferroviaria, nel tratto che sale in direzione Modica.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Presente anche un’unità mobile dei Carabinieri per i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il bilancio attuale è di due feriti. Per il primo, a causa delle gravi fratture multiple riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto d’urgenza presso una struttura specializzata di Catania; secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Il secondo ferito è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica.

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