Scontro frontale fra una Panda e uno scooter, muoiono il 16enne Stefano Spitaleri e un 81enne

Belpasso, Catania – Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno all’una e mezza su una strada che collega Belpasso e Ragalna, nel Catanese. A perdere la vita sono stati un pensionato ottantenne di Ragalna, alla guida di una Fiat Panda, e il 16enne Stefano Spitaleri di Belpasso, che era su uno scooter. Ferita una persona che era con lui. L’auto e la moto si sono scontrate frontalmente.

