Scontro frontale scooter-moto: Pietro muore a 17 anni

Pietro Fiordaliso è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti.

Castelvetrano, Trapani – Un diciassettenne, Pietro Fiordaliso, è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto.

Il 17enne è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.

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