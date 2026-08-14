Scontro frontale tra auto, muore ventunenne Alessandro Allegra

Ferita una 50enne.
di Redazione
Messina – Il ventunenne Alessandro Allegra è morto in uno scontro frontale tra due autovetture nel tardo pomeriggio di ieri a Tusa, nel Messinese, sulla strada provinciale 177.
Allegra era al volante della sua Bmw quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Mercedes proveniente in senso opposto, guidata da una 50enne.
La donna è rimasta gravemente ferita nel violento impatto ed è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.
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