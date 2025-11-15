Scontro frontale tra due macchine: morto un 39enne

Coinvolte una Mini Cooper e una Fiat Grande Punto, la vittima è di Montallegro

Ribera, Agrigento – Tragedia stradale nei pressi di Ribera, in provincia di Agrigento. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, sulla strada provinciale 61 Ribera-Borgo Bonsignore un impatto frontale tra una Mini Cooper e una Fiat Punto è costato la vita ad un uomo di 39 anni originario di Siculiana ma residente a Montallegro. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Ribera dopo i primi soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il secondo automobilista coinvolto è stato trasferito all’ospedale di Sciacca in condizioni meno gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di estrazione dei feriti dalle lamiere contorte e nella messa in sicurezza della carreggiata. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

© Riproduzione riservata