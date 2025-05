Scontro in galleria: muore motociclista

Messina – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle scorse ore all’interno della galleria “Baglio 1” della Tangenziale di Messina (A20), sulla carreggiata in direzione Palermo-Messina, costando la vita a un uomo di 38 anni. La vittima, un cittadino di nazionalità straniera, era alla guida di un mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nel sinistro.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche tre automobili. La dinamica esatta dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti: una delle ipotesi è che il motociclista possa essere caduto autonomamente e sia stato successivamente travolto dalle vetture che sopraggiungevano. Tuttavia, ogni ricostruzione è al momento prematura e sarà compito della Polizia Stradale definire con esattezza la sequenza degli eventi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione A20 e della Sezione di Messina, insieme ai sanitari del servizio 118. Purtroppo, per il 38enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Tutti i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro giudiziario per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica. I conducenti delle tre automobili sono stati identificati e, come da prassi in casi di tale gravità, sottoposti ad alcol test e drug test per verificare le loro condizioni psicofisiche al momento dell’impatto.

L’incidente ha inevitabilmente causato notevoli disagi alla circolazione veicolare lungo la Tangenziale, un’arteria cruciale per la mobilità cittadina e di collegamento. Si sono formate lunghe code e il traffico ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, il tempo necessario per le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.

