Scontro in moto, muoiono marito e moglie, lasciano bambino di 10 anni. Muore anche 40enne di Comiso

Palazzolo Acreide – È di tre vittime il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa. Un 40enne di Comiso, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e una coppia di Grammichele (Catania), Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, 33 e 39 anni, a bordo di un’altra Kawasaki sono deceduti. La coppia lascia un figlio di 10 anni. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Per il 33enne è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.

Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, su Facebook ha pubblicato un post: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della Giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

© Riproduzione riservata