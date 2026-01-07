Scontro minicar-furgone, muore chef di 42 anni, Calogero Ippolito

Agrigento – Incidente mortale sulla strada statale 188 Centro Occidentale Sicula. All’altezza di Montevago, in provincia di Agrigento, ha perso la vita il 42enne Calogero Ippolito. Secondo una prima ricostruzione, la minicar elettrica sulla quale viaggiava si è scontrata con un furgone.

Ippolito era uno chef e lavorava in un ristorante-pizzeria di Santa Margherita di Belìce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La circolazione è rimasta bloccata alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

