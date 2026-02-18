Scontro mortale durante un posto di blocco: Ignazio Cortese, 20 anni, voleva fare il carabiniere

Palermo – Ignazio Cortese aveva vent’anni e voleva arruolarsi nei Carabinieri. Il ragazzo morto stamattina dopo un incidente sulla statale 113 aveva già fatto il concorso per entrare nell’Arma ed era molto conosciuto a Trabia, paese in cui viveva e che oggi è sconvolto dal dolore. Cortese lavorava con il padre nel settore dell’idraulica e praticava fitness.

L’incidente è avvenuto alle 3 del mattino, quando i carabinieri hanno fermato la Panda su cui viaggiava Ignazio Cortese, guidata dall’amico Vittorio G., anche lui di Trabia. I due erano stati a Collesano per partecipare al carnevale e stavano attendendo il controllo dei documenti da parte dei militari quando una Mercedes guidata da un carabiniere fuori servizio di 26 anni è piombata sulla loro auto, distruggendola. Per Cortese non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo del 118; sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere, mentre il suo amico è stato ricoverato all’ospedale Civico con ferite gravissime e in prognosi riservata.

Il sindaco di Trabia ha espresso il cordoglio della cittadinanza in un messaggio su Facebook: «L’Amministrazione Comunale di Trabia – si legge – esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Ignazio, di soli 20 anni, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava fermo a un posto di controllo. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Ignazio, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo questo momento di immenso dolore.

La nostra comunità si raccoglie in silenzio e nel ricordo».

