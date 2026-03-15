Scontro mortale sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi, perde la vita Carmelo Nicita

Aveva 70 anni
di Redazione
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Ragusa – La squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa alle 23: 17 di ieri 14 marzo 2026 è intervenuta la km 1, 5 della S.P. 10 in contrada Conservatore a Ragusa per un sinistro stradale che ha visto coinvolti una Mercedes classe A ed una Audi.
A causa del sinistro Carmelo Nicita, il conducente della Mercedes, residente a Ragusa e nato il 02.01.1956 è deceduto. La salma è stata divincolata dalle lamiere dal personale vigilfuoco intervenuto. La donna che viaggiava nella Mercedes è ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre il conducente dell’Audi è in stato fi shock.
Il Personale dei Vigili del fuoco ha operato fino alle 4 del mattino, mettendo in sicurezza l’area e illuminandola per consentire i rilievi di competenza delle forze di polizia stradale, questura e carabinieri.
Il Personale dei Vigili del fuoco ha operato fino alle 4 del mattino, mettendo in sicurezza l’area e illuminandola per consentire i rilievi di competenza delle forze di polizia stradale, questura e carabinieri.
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