Scontro mortale sulla Ragusa-Chiaramonte Gulfi, perde la vita Carmelo Nicita

A causa del sinistro Carmelo Nicita, il conducente della Mercedes, residente a Ragusa e nato il 02.01.1956 è deceduto. La salma è stata divincolata dalle lamiere dal personale vigilfuoco intervenuto. La donna che viaggiava nella Mercedes è ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre il conducente dell’Audi è in stato fi shock.

Il Personale dei Vigili del fuoco ha operato fino alle 4 del mattino, mettendo in sicurezza l’area e illuminandola per consentire i rilievi di competenza delle forze di polizia stradale, questura e carabinieri.