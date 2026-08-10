Scontro nella notte vicino al Donnalucata Resort, cinque persone in ospedale

Il bilancio è di sette persone coinvolte: quattro a bordo della Toyota Yaris e tre sulla Fiat Bravo.

Scicli – Incidente la scorsa notte sulla strada provinciale 63, nel territorio di Scicli, a due passi dal Donnalucata Resort.

Intorno all’una, tra il 9 e il 10 agosto, per cause ancora al vaglio delle autorità, una Toyota Yaris e una Fiat Bravo sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale-laterale.

Il bilancio è di sette persone coinvolte: quattro a bordo della Toyota Yaris e tre sulla Fiat Bravo.

Cinque di loro hanno riportato traumi di diversa entità e sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con più ambulanze, quindi trasferiti d’urgenza all’ospedale di Ragusa.

La gravità dell’accaduto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa.

© Riproduzione riservata