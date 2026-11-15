Scontro sabato notte al Motel Agip di Modica dopo sorpasso azzardato. VIDEO

I momenti concitati dopo l'urto.
di Redazione
Modica – Pubblichiamo il video dei momenti concitati dopo lo scontro stradale di sabato notte davanti all’ex Motel Agip di Modica.
Una Bmw seie 1, a bordo della quale viaggiavano due extracomunitari, ha centrato una Giulietta Bianca che aveva acceso la freccia devioluci per annunciare il proprio ingresso nell’area di servizio.
La Bmw ha effettuato il sorpasso contemporaneo di due auto investendo la Giulietta e rovinando dentro l’area parcheggio dell’ex rifornimento di benzina.
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