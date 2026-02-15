Scontro stradale a Belpasso, la vittima è Sebastiano Navarria, 26 anni, di Nicolosi

Belpasso, Catania – Si chiamava Sebastiano Navarria la vittima del sinistro stradale di ieri sera. Aveva appena 26 anni. Un bilancio pesantissimo di un morto e quattro feriti quello dello scontro che si è verificato lungo la Strada Statale 121. È accaduto all’altezza del centro commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso, in direzione Paternò.

Tre le auto coinvolte nel sinistro. Una Ford Fiesta, condotta dal giovane, che si è cappottata e sulla quale viaggiavano anche altre due persone rimaste ferite gravemente. Una Lancia Delta e una Peugeot sulle quali si sono registrati gli altri due feriti. Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorsi con le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Paternò e Maletto. Purtroppo per il 26enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. È deceduto sul posto.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali per le necessarie cure. Ad arrivare, per occuparsi dei rilievi e della viabilità, sono stati i Carabinieri della Compagnia di Paternò. Il tratto di strada in direzione Adrano è stato chiuso al transito con il traffico che è andato in tilt. Spetta adesso ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che la Ford Fiesta guidata dal 26enne sarebbe finita sul guardrail laterale. Da lì, una serie di carambole. Una dinamica che però deve essere, come detto, ancora tutta da ricostruire.

Potrebbe interessarti anche... Scontro mortale sulla statale vicino Etnapolis a Belpasso, muore un 26enne catanese

© Riproduzione riservata