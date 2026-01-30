Scontro stradale sulla Palermo-Catania, morti i tre occupanti di un’automedica

Lo scontro fra un furgone e un'automedica
di Redazione
Palermo – Tre morti. È il terribile bilancio di un sinistro stradale accaduto stamani.
A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un’automedica ed un furgone, è stato istituito un momentaneo senso unico alternato regolato da movieri al km 241,380 della strada statale 121 “Catanese”. L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada Coda di Volpe, a Bolognetta, in provincia di Palermo. Al momento si segnala traffico rallentato.
