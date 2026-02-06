Scontro sulla Palermo-Catania: sette feriti

Bagheria , Palermo – É di sette feriti, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in serata sulla Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Bagheria. Uno scontro – le cui cause sono in fase di accertamento – fra due auto, due furgoni ed un camion provocato durante una manovra di sorpasso.

Intorno alle 18,30 sono intervenute cinque ambulanze del 118 ed è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare alcuni passeggeri dagli abitacolo. Uno dei due furgoni coinvolti è di proprietà della società di spedizioni Gls, il camion si è ribaltato sulla fiancata.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti, ma pare che nessuno sia in pericolo di vita. Sul posto è presente la Polstrada e gli addetti Anas per la gestione della viabilità. Il tratto di strada è chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Villabate. Si registrano code e rallentamenti in direzione Catania.

© Riproduzione riservata