Scontro tra auto e camion, morti quattro operai diretti al lavoro. I NOMI

Canicattì, Agrigento – Terribile scontro frontale sulla Statale 123 sulla Canicattì-Campobello: è strage, quattro morti.

Quattro vite spezzate all’istante mentre andavano a guadagnarsi il pane. Si è consumata in pochi drammatici secondi la tragedia stradale lungo la Statale 123, la strada che unisce Canicattì a Campobello di Licata, dove un’utilitaria e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente senza lasciare scampo agli occupanti della vettura.

Le vittime sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio. Si tratta di quattro operai presumibilmente edili o braccianti agricoli diretti sul posto di lavoro, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. L’impatto con il camion è stato devastante: la vettura è rimasta letteralmente accartocciata. Quando i medici del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì sono giunti sul posto, per i quattro occupanti non c’era già più nulla da fare se non constatarne il decesso. Ferito in modo non grave il conducente del camion, sotto shock per l’accaduto.

Polizia e carabinieri hanno transennato l’arteria stradale, rimasta totalmente bloccata al traffico per consentire i complessi rilievi e la rimozione delle salme e dei mezzi. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire le cause che hanno provocato l’invasione di corsia e la conseguente strage di lavoratori.

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