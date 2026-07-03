Scontro tra auto e moto sulla Sorda-Sampieri, 27enne in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Modica – Un incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13:30, a Modica, lungo la provinciale Sorda-Sampieri. Lo scontro, avvenuto nei pressi del ristorante La Sirenetta, ha coinvolto un’auto e una moto Ducati. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un giovane modicano di 27 anni.

A causa del violento impatto, il ragazzo ha riportato diversi e seri traumi, in particolare al torace e alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e valutato la gravità delle lesioni, hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il ventisettenne è stato così trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, specializzato nella gestione dei traumi complessi.

Sul luogo del sinistro sono giunti carabinieri per effettuare i rilievi di rito e stabilire le responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, la Ducati si sarebbe scontrata con l’auto proprio mentre questa stava immettendosi sulla carreggiata principale da una traversa laterale.

© Riproduzione riservata